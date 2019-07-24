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24.07.2019 - 09:40| DHA

Tarlasında 200 yıllık tahıl ambarı buldu!

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçinin pulluğuna 200 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı takıldı. Arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılan tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi.

Tarlasında 200 yıllık tahıl ambarı buldu!
Tarlasında 200 yıllık tahıl ambarı buldu!
Tarlasında 200 yıllık tahıl ambarı buldu!
Tarlasında 200 yıllık tahıl ambarı buldu!
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Akdemir köyüne bağlı İnanç mezrasında traktörle tarlasını süren çiftçinin pulluğuna bir nesne takıldı. Çiftçi, nesnenin incelenmesi için Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Jandarma ekipleri tarlada bulunan nesnenin tahıl ambarı olduğunu değerlendirerek durumu Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarının ardından 200 yıllık olduğu tahmin edilen tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı.

Alanda incelemede bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, tahıl ambarının 200 yıllık olduğu tahmin edildiğini belirterek, o dönemki şartlarda tahıl ambarlarının doğal buzdolabı olarak kullanıldığını söyledi. Tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi.

 

 

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