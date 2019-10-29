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29.10.2019 - 23:16 |

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Ağırlıklı olarak genç futbolcularla sahaya çıkması beklenen sarı-lacivertli kulübün performansı merak edilirken maçın zamanı, saati ve kanalı merak ediliyor.

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tarsus İdman Yurdu: M. Cansın Çiçek, Ferhat, Samet, Can, Erkam, Alperen, Kaan, İbrahim, Barış, Sefa, Onur

Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Jailson, Tolgay, Alper, Deniz, Zajc, Tolga, Mevlüt.
 

İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuİsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
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