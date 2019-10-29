Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Ağırlıklı olarak genç futbolcularla sahaya çıkması beklenen sarı-lacivertli kulübün performansı merak edilirken maçın zamanı, saati ve kanalı merak ediliyor.

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.



MUHTEMEL 11'LER



Tarsus İdman Yurdu: M. Cansın Çiçek, Ferhat, Samet, Can, Erkam, Alperen, Kaan, İbrahim, Barış, Sefa, Onur



Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Jailson, Tolgay, Alper, Deniz, Zajc, Tolga, Mevlüt.

