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23.10.2019 - 20:00 | | DHA

Tartıştığı kişiyi vurdu, bakın nerede yakalandı!

Antalya'da otomobille seyir halindeyken çıkan tartışma sonrasında Y.A., tabanca ile N.G.yi vurdu. Araçtan inip otobüse binerek olay yerinden kaçan Y.A., bir süre sonra bir binanın bodrum katında yakalandı.

Tartıştığı kişiyi vurdu, bakın nerede yakalandı!

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 ADF 729 plakalı otomobilde bulunan Y.A., G.A. ve sürücü N.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., yanındaki tabancayı çıkararak sürücü N.G.ye ateş etti. N.G.nin durdurduğu otomobilden inen Y.A., araç dışından da N.G.ye 2 el ateş etti.

Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada elindeki tabancayı da yanına alan Y.A., yolun karşısındaki duraktan otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.G.yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Görgü tanıklarının şüpheli Y.A.nın otobüse bindiğini söylemesi üzerine polis ekipleri otobüsü aramaya başladı. Polislerin kendisini aradığını anlayan Y.A., Teomanpaşa Mahallesinde otobüsten inerek yaya kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden ayrılan G.A. ise N.G.yi görmek için hastaneye gidince polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokaktaki bir binanın bodrum katına indi. Burada saklanan Y.A.yı yakalayıp gözaltına alan polis ekibi, olayda kullanılan tabancayı da aynı binanın çatı katında buldu. Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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