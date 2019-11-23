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23.11.2019 - 16:27 | | İHA

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kastamonu’da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti.

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E., tartıştığı kocası H.E.’nin cinsel organını kesti.

Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.E.’nin cinsel organı tamir edildikten sonra ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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