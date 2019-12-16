MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Kocaeli'nde akılalmaz olay! Tartıştığı komşusunu vurdu
ABONE OL
16.12.2019 - 11:27 | | DHA

Son dakika | Kocaeli'nde akılalmaz olay! Tartıştığı komşusunu vurdu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Muharrem A. tartıştığı komşusu Barış Ç.'yi tabanca ile ateş ederek karnından vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Barış Ç., ameliyata alındı.

Son dakika | Kocaeli'nde akılalmaz olay! Tartıştığı komşusunu vurdu
Tartıştığı komşusunu vurdu
Tartıştığı komşusunu vurdu
Tartıştığı komşusunu vurdu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay sabah saatlerinde, Başiskele Yeniköy Mahallesi Zembil Sokak’ta meydana geldi. Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki tabancasını alan Muharrem A., evinin önünde duran Barış Ç.'ye 2 el ateş etti. Mermilerden biri karnına isabet eden Barış Ç. kanlar içinde yere yığılırken, Muharrem A. evine girdi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Ç., ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermi iç organlarına zarar veren Barış Ç. ameliyata alındı.

Muharrem A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muharrem A.'nın evinde olayda kullandığı tabanca da bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem A. polis merkezine götürüldü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı!
İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Şef sol elini neden gizliyor? Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Şef sol elini neden gizliyor? Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | 2020 Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | 2020 Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar?

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber