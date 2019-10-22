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22.10.2019 - 10:02 |

Tarzan Efsanesi (The Legend Of Tarzan) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Tarzan Efsanesi (The Legend Of Tarzan) filmi bu akşam TV ekranında ilzeyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda David Yates'in yer aldığı Tarzan Efsanesi (The Legend Of Tarzan) 2016 yazında vizyona girdi. Macera ve aksiyon türünde çekilen film Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hafta boyunca vizyonda kaldı ve 376.128 seyirci sayısına ulaştı. Peki Tarzan Efsanesi filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

Tarzan Efsanesi (The Legend Of Tarzan) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Tarzan Efsanesi (The Legend Of Tarzan) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz 2016 yılında vizyona giren Tarzan Efsanesi filmi Türkiye'de 376.128 seyirci tarafından izlendi ve gişede 4.685.406,00 TL hasılat elde etti. Filmin ABD'de elde ettiği gişe geliri ise 126.643.061 $ olarak açıklandı.

TARZAN EFSANESİ (THE LEGEND OF TARZAN) FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Tarzan Efsanesi filminin başrollerinde Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz, Dijimon Hounsou, Ella Purnell, Jim Broadbent, Casper Crump, Lasco Atkins, Mark Preston, Rory J. Saper, Osy Ikhıle yer alıyor.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo’ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...

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