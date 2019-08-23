Tasarım Bienali’nin küratörü Pestana

İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu, Mariana Pestana’nın 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörü olarak davet edilmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mariana Pestana’nın özgün yaklaşımının bienal için çok faydalı olacağına eminiz, güncel meselelerle ilgili fikirlerini ve kurgusal geleceklere dair sorgulamalarını da çok ilgi çekici buluyoruz. Onun bu serginin akıllarda yer etmesi için canla başla çalışacağına inanıyor, İstanbul Tasarım Bienali’nin iş birliğine dayalı yaklaşımını birlikte geliştireceğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz.”