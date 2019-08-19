MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTaşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı
19.08.2019 - 15:08| İHA

Taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı

Adana yönünden Konya’ya gelen hafif ticari araç Ereğli ilçesi yakınlarında durduruldu. 1'i çocuk, 3'ü kadın 9 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti.

Bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirilen patlayıcının etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve telefon bağlantısı ile aktif edilebileceği belirlendi. Araçta bulunan yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Şanlıurfa'ya gönderilirken 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Halaf Casım Hasan ile Wisam İnad tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ilde PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu!Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'de 15, Şırnak'ta 12 ve Van'da 16 olmak üzere 43 mağara ve sığınağın imha edildiği bildirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yiğit Emir'den acı haber!

Yiğit Emir'den acı haber!

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Fiziki Yeterlilik Sınavı tarihleri

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Fiziki Yeterlilik Sınavı tarihleri

İşe gitmeyince av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı

İşe gitmeyince av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı

AÖF kayıt tarihleri! Yeni kayıt - İkinci üniversite - Dikey/Yatay Geçiş - Kayıt yenileme

AÖF kayıt tarihleri! Yeni kayıt - İkinci üniversite - Dikey/Yatay Geçiş - Kayıt yenileme

Sıradaki Haber