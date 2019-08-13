Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir?

Frank, Marsilya’daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid’in kaçırılan kızı Valentina’yı Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.

TAŞIYICI 3 OYUNCU KADROSU:

Jason Statham

Robert Knepper

François Berleand

Eriq Ebouaney

Silvio Simac

Mike Powes