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13.08.2019 - 13:38

Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir?

2008 yılında vizyona giren Taşıyıcı 3'ün başrolünde Jason Statham yer alıyor. Aksiyon, macera ve suç türünde yapılan filmde hangi oyuncular var? İşte Taşıyıcı 3 filminin konusu ve merak edilen detaylar...

Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir?

Frank, Marsilya’daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid’in kaçırılan kızı Valentina’yı Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.

TAŞIYICI 3 OYUNCU KADROSU:

Jason Statham
Robert Knepper
François Berleand
Eriq Ebouaney
Silvio Simac
Mike Powes

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