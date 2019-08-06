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06.08.2019 - 00:06| DHA

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada ensesine isabet ettiği taşla yaralandığı sanılarak hastaneye kaldırılan Zahide Demirci'nin (54), kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Olay, Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide Demirci bahçesinde çalıştığı sırada ensesine bir cisim isabet etti. Aldığı yara ile yığılan Zahide Demircinin yardımına yakınları koştu.

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Taşla yaralandığı düşünülen Zahide Demirci, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zahide Demirci'nin çekilen röntgeninde ensesine isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Demirci'nin ensesindeki kurşun ameliyatla çıkartıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Zahide Demirci tomografisi çekilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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