“Taşta Festival Buluşması” etkinliği Şef Lior Shambadal yönetimindeki Bodrum Oda Orkestrasıyla, 2 genç piyanist Tolga Atalay Ün ve Özgür Deniz Akalın’ı ve piyanist Gülsin Onay’ı bir araya getirecek. “Taşta Festival Buluşması”na ev sahipliği yapacak tarihi taş ocağında yarın yapılacak konser saat 21.15’te başlayacak. Gecede Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven’ın 2’şer eserine yer verilecek.

Müzikseverler Bodrum’a

1. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması birincileri Tolga Atalay Ün ve Özgür Deniz Akalın’ın yarışma ödülü niteliğinde olan “Taşta Festival Buluşması”na kendisinin de solist olarak katılacağı bilgisini veren Gülsin Onay, Şef Lior Shambadal ile daha önce de bir turne gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bodrum Oda Orkestrasını efsane şef Lior Shambadal yönetecek. 1997’den bu yana Berlin Senfoni Orkestrasının şefi olan Shambadal ile yıllar önce Almanya’da bir turne gerçekleştirmiştik. Unutulmaz konserler olarak zihnimde anıları hâlâ taptaze olan bu turne, maestro Shambadal’e duyduğum hayranlığı perçinlemişti” dedi. Onay, Lior Shambadal’ın 13 Ağustos’tan başlayan GFA Şeflik masterclass’ının, bir hafta boyunca süreceğini ve genç şeflerimize çok değerli tecrübeler aktaracağı bilgisini vererek, “Taşta Festival Buluşması’na Bodrum’da yaşayan tüm müzikseverleri bekliyoruz” dedi.