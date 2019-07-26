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26.07.2019 - 11:58| DHA

Tatil dönüşü kaza anneyi evladından ayırdı!

Karaman’da tatilden dönen ailenin otomobili, buğday yüklü TIR'a arkadan çarpıp, mısır tarlasına uçtu. Kazada, Tuba Coşkun (33) öldü, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Tatil dönüşü kaza anneyi evladından ayırdı!
Tatil dönüşü kaza anneyi evladından ayırdı!
Tatil dönüşü kaza anneyi evladından ayırdı!
Tatil dönüşü kaza anneyi evladından ayırdı!
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Muğla'daki tatilin ardından Coşkun ailesi, Mersin'deki evlerine dönmek için otomobille yola çıktı. Feza Güven Coşkun (34) yönetimindeki 34 BGD 467 otomobil, saat 08.00 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 35'inci kilometresine geldiğinde Ferdi Metin (32) yönetimindeki 42 GY 751 plakalı buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, mısır tarlasına uçtu.

Kazada sürücü Feza Güven Coşkun, eşi Tuba ve çocukları Rüzgar (6) ile Yağmur Coşkun (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Tuba Coşkun, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Feza Güven Coşkun ile çocukları ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rüzgar Coşkun'un da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR şoförü Ferdi Metin de kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonuYurda kaçak yollarla lüks araç sokan şebekeye yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken değeri 40 milyon olduğu belirtilen 23 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.
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