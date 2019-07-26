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26.07.2019 - 11:21| DHA

Tatil için geldiği köyünde keneden öldü!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tatil için geldiği köyünde kene ısıran Mustafa Korun (86), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatil için geldiği köyünde keneden öldü!

İstanbul'da yaşayan Mustafa Korun, tatil için memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyüne geldi. Bir süre önce kene tarafından ısırılan Korun, önceki gün evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Korun, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Mustafa Korun, bu sabah yaşamını yitirdi.

Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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