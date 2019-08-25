Tatilcilerin gizli mevsimi: Sarı yaz

Takvimlere göre bir hafta sonra yaz mevsimi bitiyor ve sonbahara giriyoruz. 9 Eylül’de de okullar açılacak; bu, pek çok kişi için eve dönüş demek. Oysa ki bilenler bilir, özellikle Ege’de, en güzel ay eylüldür. Arada yağmurlar bastırır, kış geldi sanırsınız ancak birden havalar ısınır, yazdan kalma günler başlar. Yerli-yabancı turistler çekilip evlerine döndüğü için sahil kasabaları, sakin, huzurlu bir havaya bürünür. Pek çok kişi “Sarı yaz” olarak tanımlanan bu dönemi dört gözle bekler.

Ekim ayının ilk haftasına kadar süren dönemde, güneş eski yakıcılığını yitirir, Ege ve Akdeniz sahillerinde hava sıcaklığı 25 ile 30; deniz suyunun sıcaklığı ise 18-20 derecelerdedir.

Çeşme, Alaçatı, Urla, Datça, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ayvalık başta olmak üzere tüm Ege kıyıları ile baştan başa Antalya’da sarı yaz keyfi eylülde başlıyor. Tatil yapma şansı olanların planları şimdiden hazır. İzni bitenler ya da okullar açılacağı için dönmek zorunda olanlar için ise 30 Ağustos, denize veda etmek için son fırsat.

Kültür turları yükselişte

Deniz tatiline doydum şimdi seyahat etmek, yeni yerler görmek, yeni şehirler tanımak istiyorum diyenler için de eylül ideal bir mevsim. Yurt içindeki kültür turları ise güzel bir seçenek ve son dönemde, sosyal medyanın da etkisiyle gezdiği yerlerin fotoğrafını paylaşmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dolayısıyla tur şirketleri de bu ilgiyi karşılamak için zengin tur seçenekleri sunuyor.

Peribacaları’yla görenleri kendine hayran bırakan, doğa harikası Kapadokya, kültür turlarının yıldızı. Yaylaları, şelaleleri, unutulmaz lezzetleriyle Karadeniz, son yıllarda en çok ziyaret edilenler arasında. Gastronomi turlarının öne çıkmasıyla da Gaziantep, Urfa ve Hatay başta olmak üzere Güneydoğu, seyahatseverlerin ajandasında yerini aldı.

Keşfiyle tüm dünyada ses getiren Urfa’daki Göbeklitepe, tarihin izinden gidenlerin; baraj suları altında kalan Halfeti de fotoğraf tutkunlarının adresi olurken, özgün mimarisiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran Mardin; Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Diyarbakır da Güneydoğu’nun vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Tarihin yazıldığı şehir Çanakkale, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada ve Assos gibi benzersiz güzellikleriyle kültür turları arasında haklı bir yere sahip. Yine tarihi dokusunu koruyan evleri, daracık taş sokaklarıyla son yıllarda fotoğraf tutkunlarını da ağırlayan Cumalıkızık ile eski Rum yerleşim yerlerinden Tirilye ve Misi köylerine ev sahipliği yapan Bursa da en çok ziyaret edilen şehirler arasında.

Türkiye’nin Maldivleri olarak tanınan Salda Gölü ile yıldızı parlayan Burdur; benzersiz travertenlere ve 19 antik kente ev sahipliği yapan Pamukkale; Avrupa şehirlerini andıran Eskişehir de kültür turlarının adreslerinden.

Sonbaharda yurt dışı

Sonbahar, Avrupa’yı görmek isteyenler için de güzel bir mevsim. Çünkü turist kalabalığı azalıyor, dolayısıyla otel, uçak vs. ücretleri düşüyor. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle daha uygun seçenekler arayanların son yıllardaki adresi, vizesiz gidilebilen Balkan ülkeleri. Tarih, doğa, lezzet, eğlence dolu bir tatil olanağı sunan Balkanlar’ın yanı sıra gemiyle seyahat de eylülde tatil için güzel bir seçenek.

Bavul doldur, boşalt derdi olmadan, birden fazla ülkeyi görmek isteyenlerin tercih ettiği gemi turlarında, uçak, otel vs. gibi prosedürlerle de uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Üstelik yüzen şehirler olarak adlandırılan bu gemilerde, eğlence merkezleri, dünya mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu restoranlar gibi tatil için gerekli olan her şey bulunuyor.

Günlük turlara katılın

Seyahate çıkacak zamanınız ya da paranız yoksa da yine şanslısınız. Çünkü Edirne’den Kars’a tüm şehirlerimizde gezecek, görecek çok yer var. Yaşadığınız şehre yakın şehirleri de içine alan bir program yaparak, üç günlük tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Tur şirketleri, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde, tarih, kültür, lezzet dolu günübirlik turlar da düzenliyor. Bu turlardan birine katılarak, yaşadığınız şehrin hiç bilmediğiniz yerlerini keşfedebilirsiniz.