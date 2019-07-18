18.07.2019 - 09:41
Tatlım Tatlım filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın Haybeden Gerçeküstü Aşk gösterisinden uyarlama olan Tatlım Tatlım oyuncu kadrosuyla da izleyenlere yeniden keyifli dakikalar yaşattı. Peki, Tatlım Tatlım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile senelerce kapalı gişe oynadıkları Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan filmde aynı partide tanışan 4 ayrı çift üzerinden bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadarki süreçler komik bir dille ele alınıyor.
Filmde Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente,Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Fatih Artman boy gösteriyor. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı romantik komedinin senaryosu da yine Erdoğan'a ait.
TATLIM TATLIM OYUNCULARI
Gupse Özay
Büşra Pekin
Şebnem Bozoklu
Serkan Keskin
Aylin Kontente
Bülent Emrah Parlak
Çağlar Çorumlu
Fatih Artman