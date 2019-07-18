Tatlım Tatlım filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile senelerce kapalı gişe oynadıkları Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan filmde aynı partide tanışan 4 ayrı çift üzerinden bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadarki süreçler komik bir dille ele alınıyor.



Filmde Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente,Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Fatih Artman boy gösteriyor. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı romantik komedinin senaryosu da yine Erdoğan'a ait.

TATLIM TATLIM OYUNCULARI

Gupse Özay

Büşra Pekin

Şebnem Bozoklu

Serkan Keskin

Aylin Kontente

Bülent Emrah Parlak

Çağlar Çorumlu

Fatih Artman