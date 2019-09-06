MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTavla oynuyorlardı... Neye uğradıklarını şaşırdılar
06.09.2019 - 19:05| İHA

Tavla oynuyorlardı... Neye uğradıklarını şaşırdılar

Çanakkale'de bir kafede oturan 2 kişi, bir otomobilin dikkatsizlik sonucu geri manevra yaparak çarpması sonucu hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Tavla oynuyorlardı... Neye uğradıklarını şaşırdılar

Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde oturan 2 gence, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle masada oturan Mert Murat Duramaz yere düştü. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anını anlatan Mert Murat Duramaz, olay anında arkadaşı ile birlikte tavla oynadıklarını belirterek, "Araba geri geri geldi ve bize vurdu. Şoför, bizi fark etmediğini söyledi. Vurmanın etkisi ile ben yere düştüm. Ondan sonra kalktım. Şoför ne bizle ilgilendi ne de başka bir şey yaptı. Mekan sahibine 'Masraflarınızı karşılayayım' dedi. Sonra baktı, 'Arabam çizildi' dedi. Ondan sonra kaldığı yere gitti, arabayı park etti" şeklinde konuştu.

Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pendik'te fabrika yangını... Çok sayıda ekip sevk edildi

Pendik'te fabrika yangını... Çok sayıda ekip sevk edildi

Balık avlamak için girdiği sudan bir daha çıkamadı

Balık avlamak için girdiği sudan bir daha çıkamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı

Her satırı ayrı korkunç! Adıyaman'daki cinayetten etkilenmiş

Her satırı ayrı korkunç! Adıyaman'daki cinayetten etkilenmiş

Sıradaki Haber