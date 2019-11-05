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05.11.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

Tavlacılar Girne’de

Katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük tavla turnuvası olan “7’nci Merit Açık Tavla Şampiyonası” bugün başlıyor. Girne’deki Merit Park Hotel’de düzenlenen ve 5 gün sürecek turnuvaya yaklaşık 40 ülkeden 500’ü aşkın profesyonel tavlacı katılıyor.

Tavlacılar Girne’de

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve ambargo altındaki Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için de büyük önem taşıyan turnuvada oyuncuların katılım ücretlerinin yüzde 100’ü ödül havuzuna aktarılıyor. Ayrıca etkinliğin ev sahibi olan Merit Park Hotel de şampiyonaya 30 bin euro ödül katkısı sağlıyor. Turnuva Direktörü Recep İnanç, “2013’ten beri dünyanın en büyük modern tavla turnuvasını Girne’de düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz. Monte Carlo dâhil katılımcı sayısı ve dağıtılan ödül açısından bu turnuvanın yanına yaklaşabilen yok. Tavla severlerin yoğun ilgisi olunca yılda bir değil iki turnuva düzenlemeye karar verdik. Önümüzdeki yıl baharı bir başka tavla turnuvasıyla karşılayacağız” dedi. 

Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtulduÇin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
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