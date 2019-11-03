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03.11.2019 - 08:53 | | DHA

Tavuk döner 67 öğrenciyi hastanelik etti

Afyonkarahisar'da 67 üniversite öğrencisi, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tavuk döner 67 öğrenciyi hastanelik etti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dönerciden tavuk döner yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi, bazıları da çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastaneye gelen 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvururken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinin yaptığı tavuk dönerden numune alınarak inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandıRize merkeze bağlı Pazarköy'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle köyün iç yolu trafiğe kapandı.
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