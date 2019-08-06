MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattı
06.08.2019 - 10:54| DHA

Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.

Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattı
Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğun kabusu yaşattı
Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğun kabusu yaşattı
Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğun kabusu yaşattı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kozan'ın Hacıbeyli mahallesi Taşlıhöyük mevkiinde sürücü Enes Ö. yönetimindeki 34 BUC 864 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki Remzi Özkur'a ait eve girdi. Evin duvarı yıkılırken, odada uyuyan Özkur'un çocukları Erkan (3) ile Mustafa Özkur (5) enkazın altında kaldı. Yaralanan çocuklar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İki kardeşin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, TIR'daki tavuklardan bin kadarı telef oldu. Evde de büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattıAdana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kamyonet kasasından düşen Ali bebek, öldü

Kamyonet kasasından düşen Ali bebek, öldü

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

Sıradaki Haber