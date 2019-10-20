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20.10.2019 - 07:50 | | Mustafa İstemi

‘Tayyip dede’ye sesini duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen çarşamba AK Parti grup toplantısına katıldı.

‘Tayyip dede’ye sesini duyurdu

Barış Pınarı Harekâtı ile ABD-Türkiye ilişkilerinin gerginleştiği bir ortamda yapılan grup toplantısında locaları dolduran partililer, Erdoğan’ın konuşmasını bölmemek için büyük ölçüde sessiz kaldı.

‘Tayyip dede’ye sesini duyurdu



Grup toplantısının Murat isimli 5 yaşında bir küçük misafiri de vardı... O da sessizliğini korudu. Erdoğan’ın konuşmasını tamamlayıp kürsüden indiği sırada salona bir anda normalin üzerinde uğultu hakim oldu. Bu sırada küçük Murat’ın, “Tayyip dede” diye seslenişini duyan Erdoğan, adeta Murat’a odaklandı. Yıllardır, “çocuk sevgisine” şahit olduğumuz Erdoğan, korumalarından küçük Murat’ı getirmelerini istedi.
Erdoğan’ın siyasete atıldığı yıllardan bu yana makam aracının bagajı, çocuklara verilecek oyuncaklarla dolu olur. Erdoğan, çocukları sever, ardından da hediyesini verip, sevindirir. Aynı olay bir kez daha salonun dışında yaşandı ve küçük Murat, Erdoğan’ın sıcak yaklaşımından sonra, “süper otomobil” hediyesine kavuştu. Küçük Murat, annesi ile birlikte mutlu bir şekilde Meclis’ten ayrıldı.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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