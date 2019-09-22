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22.09.2019 - 14:55 | | AA

TBMM Başkanı Şentop: TEKNOFEST, Türkiye açısından göğüs kabartıcı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop: TEKNOFEST, Türkiye açısından göğüs kabartıcı

Şentop, kızı Seniha Begüm, oğlu Ömer Asım ile birlikte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde,  ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’  düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST  İstanbul’u ziyaret etti. Ziyarette Şentop’a eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da  eşlik etti.

TEKNOFEST İstanbul etkinlik alanında ilk, uçan araba “Cezeri”, keşif  ve gözetleme yaparken, anlık olarak ortaya çıkan hedefleri vurabileceğini  gösteren Milli SİHA,“Bayraktar TB2” ve dünyanın en modern SİHA’sı olarak  nitelendirilen “Akıncı”yı inceleyen Şentop’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı  Haluk Bayraktar bilgi verdi.

Günün anısına uçakların önünde hatıra fotoğrafı çektiren Şentop,  TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu,  ziyaretçilerin akın akın gelişinin de önemli olduğunu dile getirdi.

"Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında." diyen  Şentop, şöyle devam etti:

"Küçüklerin de merakı var olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde,  bir öz güven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda, ufak tefek bazı araç  gereçleri alırken ‘Ecnebi malı mı?’ diye büyükler sorardı. Fakat bu son bu  yıllarda değişti. Artık Türk malı alıyoruz. Türkiye, rakipleriyle yarışabilecek  kalitede mallar ortaya çıkarıyor. Burası çok daha özel bir alan. Zihin olarak  Türkiye’nin seviye atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki  bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında da yarışabileceğimizi gösterdik.  Maddi bakımdan Türkiye’den daha iyi durumda olan ülkeler var, bu işlere daha  fazla parasal imkan ayıranlar var ama bizim çalışkanlığımız, gayretimiz,  gençlerimizin idealistliği en ileri teknolojik ürünleri üretebilecek bir neticeyi  ortaya koyabiliyor."

TBMM Başkanı Şentop: TEKNOFEST, Türkiye açısından göğüs kabartıcı

Şentop, “Akıncı”nın Türkiye için çok önemli bir güç ortaya koyacağını,  daha iyilerinin, daha gelişmişlerinin yakın zamanda üretileceğine olan  inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Öte yandan Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere  Kazakistan’a gideceğini belirten Şentop, bu toplantının ilkinin Rusya,  ikincisinin Seul, üçüncüsünün Antalya’da yapıldığını hatırlattı.

 “Bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada 20. yüzyıldaki  sistem başarısız oldu. Dünya düzeni başarısız oldu. Yeni arayışlar var dünyada.  Bu arayışları da en fazla bu tür toplantıların sayısının artışından görüyoruz. Bu  toplantı çok kapsamlı bir zemin. Ayrıca ikili görüşmelerimiz de olacak.” diyen  Şentop, açıklamasının ardından Kazakistan'a hareket etti.

 

 

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