TBMM dosyayı savcılıktan istedi

TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu, Rabia Naz’ın tırnaklarında çıkan DNA’nın sahibi ağabeyi Yaşar Naz Vatan’ın durumu açıklaması için dinlenilmesini istedi. Komisyon ağabey Yaşar Mert ile Rabia Naz’ı merdivende gördüğünü söyleyen Beyza Okur’un ifadesini 18 yaşından küçük oldukları için alamazken, Giresun’a giderek hem çocuklar hem de ifade vermek için gelemeyen tanıklarla görüşmeyi gündemine aldı.

Komisyonun resmi tutanaklarına göre, Şaban Vatan’ın amca çocuğu Bahri Vatan, Rabia Naz’ın intihara tevessül edecek çocuk olmadığını belirterek, “oradan atlama şansı imkansız” dedi. İfade değiştiren tanıkları eleştiren Bahri Vatan, “Ses duyuyorsunuz, ondan sonra, altı ay sonra diyorsunuz ki, ‘ses duymadım, öbür taraftan gitti’. Biz bu olayın mutlaka bir darptan meydana geldiğini düşünüyoruz. Çünkü bazıları ‘intihar’ demiş… Trafik kazası veya başka türlü bulgular bizi noktaya getirdi” dedi.

Komisyonda MHP’li üye Cemal Enginyurt, Rabia Naz’ın tırnağında bulunan DNA’nın ağabeyi Yaşar Mert Vatan’a ait çıkmasını vurgu yaparak, “Şaban Vatan çocuğu kucakladığında olabilir, Yaşar Vatan’ın ki nasıl oldu, onu Yaşar Vatan izah etsin” ifadesini kullandı. Enginyurt, Rabia Naz’ın evin merdivenlerinde gördüğünü dile getiren öğrenci Beyza Okur’un da dinlenilmesini isteyerek şöyle konuştu: “İlk olarak Naşit Okur’un kızı Beyza Okur, ciddi anlamda dinlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci de; Şaban Vatan o gün Yaşar Vatan’ın 12 Nisan tarihli bilgisayarda oyun oynadığı görüntülerini paylaştı. Benim oğlum 21 yaşında, iletişim okuyor. Bunu kendince görev kabul etmiş araştırmış. Araştırılması için söylüyorum, doğrudur diye değil, ‘Baba iki görüntü paylaşıyor, Şaban Vatan. Görüntünün biri 21 dakika, biri 17 dakika. Bu şu anlama geliyor, Şaban Vatan’ın oğlu Yaşar Vatan o an oyun oynamıyor. Çünkü görüntüde saat yok. Bizim oynadığımız bütün oyunlarda saat olur, o oyunu ben de oynadım, saat olur. Bunu dikkatle incelemenizi istiyorum’ diyor.”

‘Bakanlıktan görüş istemişler’

Tutanaklara yansıyan bir diğer konusu ise, Rabia Naz dosyasının savcılıktan istenmesi oldu. Komisyon üyelerinin, “Dosya olmadan bazı şeyleri karşılaştıramıyoruz. Yani bir ‘puzzle’ var ortada ve ‘puzzle’ın eksik parçaları var ve çok çelişkili ifadeler var. Polis ifadeleri çelişiyor, tanıkların ifadeleri çelişiyor. Boşlukları dosyanın tamamını göremediğimiz için böyle hafiyelik yaparak bulmaya çalışıyoruz” çıkışı üzerine Aydoğdu, dosyanın istendiğine işaret etti. Aydoğdu, “Biz alacağız dosyayı. Adalet Bakanlığı’ndan görüş istemişler. Adalet Bakanlığı görüş verecek; o aşamada duruyor, muhtemelen onlarda da bir tereddüt var” karşılığını verdi.