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21.12.2019 - 17:21 | | AA

TBMM görevli polis memuru trafik kazasında öldü

Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı.

TBMM görevli polis memuru trafik kazasında öldü

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli polis memuru Coşkun Yurduseven yönetimindeki 35 KHA 85 otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Recep Tayip Erdoğan Bulvarı kavşağında, Bahri Kavak'ın kullandığı Öz Sivas firmasına ait 58 AT 458 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Araçta sıkışan Yurduseven ile nişanlısı Filiz Karabudak, Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Coşkun Yurduseven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

TBMM görevli polis memuru trafik kazasında öldü

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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