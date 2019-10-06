TBMM, ‘Moria cehennemi’ni araştırmaya hazırlanıyor

Yangının ardından Moria’da göçmenlerin yaşadığı insanlık dışı şartlar tartışılırken, TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan TBMM Göç ve Uyum Komisyonu, Moria başta olmak üzere Midilli ve diğer adalarda kalan mültecileri ziyaret etmek için Yunan hükümetine başvuruda bulunacak.



Konuya ilişkin bilgi veren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, geçen yıl da Yunanistan’a ziyaret talebinde bulunduklarının belirterek, “Hem dedik ki Yunan adalarındaki kampları görelim hem de bu konuda -siz komşusunuz- sizinle ne yapılabilir, parlamenterler seviyesinde görüşelim diye bir talepte bulunduk. Ancak kabul etmediler. Bu yıl yine bu talepte bulunuyoruz. Özellikle Yunan adalarını görmek istiyoruz. Orada ciddi sıkıntılar gündeme geliyor” dedi.



Atay, sığınmacılar ve yerel yönetimler ilişkisi üzerine de yoğunlaşılması gerektiğini belirterek, “Bu konuda kanuni düzenleme ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla nasıl bir kanuni düzenleme yaparız, yerel yönetimlerin bu konudaki görevleri ne olmalıdır üzerinde çalışılmalı. Ortak bir kanun teklifi hazırlayalım diye düşünüyorum” diye konuştu.



Atay, tartışma konusu olan Suriyelilerin çalışma izinleri konusunda ise, “Türkiye’de çalışma izni olan Suriyeli sığınmacı sayısı 105 bine ulaştı” ifadesini kullandı.



