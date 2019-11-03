TBMM’den armut ve patates müjdesi

İlk basın toplantısını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptı. Gürer’in müjdeli haberi patates ile ilgiliydi. Yaklaşık yılda 4 milyon ton patates üreten Türkiye, patates tohumlarını, tonu 2500-3000 liradan Hollanda, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Danimarka ve İngiltere’den alıyor. Gürer 2021’den itibaren ülkemizde üretilen yerli tohumlarla patates üretimi yapılacağı müjdesini verdi.



Gürer, “Niğde Altunhisar’da kurulu Patates Enstitüsü’nde 10 çeşit yerli üretim çalışmaları sürüyor. Özel sektör de yedi ürün üzerinde çalışmalar yapıyor. 2021’den sonra tohum için dışarıya milyarlarca dolar ödemekten kurtulacağız. Ayrıca artık patates ithalatı da sona erecek. Örneğin son 8 yılda 167 ton patates ithal ettik ve buna 126 milyon dolar ödedik” bilgisini verdi. Gürer, basın toplantısında, beraberinde getirdiği patateslerle ilgili açıklamalarda bulundu ve kızartmalık patates gösterdi.









İkinci basın toplantısını ise, AK Parti Bursa milletvekili Atilla Ödünç yaptı. Ödünç, Türkiye’de üretilen armudun yüzde 50’sinin Bursa Gürsu ilçesinde yetiştiğini belirterek, üretilen Deveci Gürsu armudunun “patentinin” alındığını söyledi. Ödünç “Deveci Gürsu armudumuzun coğrafi işareti Eylül 2019’da alındı. Artık Gürsu’muzun tüm dünyada tescilli meyvesidir. Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile dünya pazarlarında bu marka ile satılacaktır” bilgisini verdi. Ödünç, üretimin yüzde 60’nın ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.



Deveci Gürsu armudunun bir özelliğine de değinen Ödünç, meyvenin soğuk hava depolarında bir yıl lezzetini, suyunu kaybetmeden saklanabildiğini, dalından koparılmış tazeliğinde yendiğini belirtti. Ödünç, “Hava akımı, toprak ve Uludağ’dan gelen esinti armudumuzu özel kılıyor” değerlendirmesini yaptı.