Tebessüm Kahvesi nerededir, nasıl gidilir?

TEBESSÜM KAHVESİ'NİN ÖZELLİĞİ NEDİR?



Tebessüm Kahvesi Üsküdar Belediyesi’nin başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir.



21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu personel garsonluk yapmaktadır. Görevli meslek elemanları sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir. Kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.



TEBESSÜM KAHVESİ NEREDE?



Adres: Barbaros, Veysi Paşa Sk. No:35, 34662 Üsküdar/İstanbul