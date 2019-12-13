Tecavüz davasında da ‘propofol’ iddiası

Veteriner Ç.B., duruşmada, Ayşe Karaman’ın da ölümüne neden olduğu belirtilen propofol ilacını sehpanın üzerinde gördüğünü söyledi. Bilgili’nin ortağı sanık Serkan D. ise, serumla birlikte Ç.B.’ye anestezi ilacı ‘propofol’ verdiği iddialarının sorulması üzerine, “Ben serum dışında bir şey vermedim” dedi. Ç.B.’nin avukatı, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Arıhan, sanığa, bir veterinerin serum takarak ilaç verme yetkisi olmadığını, bu konudaki prosedür hakkında bilgi sahibi olup olmadığını sordu. Serkan D. ise serumu bilgileri dahilinde verdiğini, prosedür hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. “Ben bir hafta boyunca yatakta sağımdan soluma dönemedim” diyerek yaşadığı travmayı anlatan şikayetçi Ç.B. ise klinikte, jinekolog sanık Hüseyin Ş. tarafından yapılan kontrollerin ardından jinekoloğu ilacın etkisini sormak için aradığını söyledi. Ç.B., Hüseyin Ş.’nin bir anda ses tonunun değiştiğini, şikayet edip etmeyeceğini sorduğunu belirterek “O anda bunlar bir çete diye düşündüm” dedi.







‘Beyni yavaşlatıyor’



Ankara’da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz’da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın (46) evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının ölümüne neden olduğu belirtilen ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilacını Karaman’a vermekle suçlanan Tarhan tutuklu yargılanıyor. Acil tıp uzmanı Doç. Dr. Keziban Uçar Karabulut, “Propofol çok hızlı sürede etki eden, beyni ve sinir sistemini yavaşlatarak çalışan bir ilaçtır. Uykusuzluk problemi çekenler için uyuşturucu etkilidir” demişti.