Tedirgin eden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

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Ä°negÃ¶l'deki BoÄŸazkÃ¶y BarajÄ±'na, sabah saatlerinde, balÄ±k tutmak iÃ§in gelenler, binlerce Ã¶lÃ¼ balÄ±ÄŸÄ±n kÄ±yÄ±ya vurduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Durumun belediyeye bildirilmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri, baraj suyundan ve Ã¶lÃ¼ balÄ±klardan numune alarak incelemeye gÃ¶nderdi. BalÄ±klarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Konuyla ilgili konuÅŸan Hasan Mete, "Binlerce balÄ±k Ã¶lÃ¼sÃ¼ karaya vurdu. BalÄ±k Ã¶lÃ¼mlerinin kimyasal zehirlenme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. ArÄ±tma tesisinde sÃ¶zde insan Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ama gelen bakan yok. Burada insanlar balÄ±k tutuyor. ArÄ±tma tesisini iyileÅŸtirsinler ya da komple kapatsÄ±nlar barajÄ±'' dedi. BarajÄ±n bulunduÄŸuÂ Akhisar Mahallesi MuhtarÄ± Oktay Garip ise, ''Bu bÃ¶lgeye kurban kesmeye geldik. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z manzara ortada, bÃ¶lgeye her mahalleden vatandaÅŸ gelip balÄ±k tutuyor. Bu balÄ±klar yeniyor, insanlar zehirlenecek. Bu durum arÄ±tmadan kaynaklÄ± mÄ±Â yoksa kimyasal maddeler mi ? Yetkilerden bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmasÄ±nÄ± istiyoruz. Burada oldukÃ§a fazla balÄ±k Ã¶lÃ¼sÃ¼ var, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle kimyasal zehirlenme" diye konuÅŸtu.