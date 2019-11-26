Tediyeler ne zaman yatacak? 2. tediye ne zaman?

Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler yapılıyor. Bu ödemeye ise tediye deniliyor. 2019'un ilk tediyesi ağustos ayında ödendi. İşçiler şimdi ikinci ödemenin tarihini bekliyorlar... Peki, Tediyeler ne zaman yatacak?

TEDİYELER NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

Buna göre, 2019 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.