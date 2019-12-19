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19.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Tefeci çetesinin yıllık cirosu 100 milyon lira

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde haklarında,“Tefecilik” “Yağma” ve “Tehdit” suçlarından şikâyette bulunulan ve organize bir şekilde hareket ettiği belirlenen bir çeteyi önce takibe aldı.

Tefeci çetesinin yıllık cirosu 100 milyon lira

Şebekenin, yasa dışı olarak yüksek kâr marjıyla çek bozduğu, senet karşılığı borç vererek yüksek faiz uyguladıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen ve çeki karşılıksız çıkan şahıslara baskı uygulayıp, tehdit eden ve şiddet eylemlerinde bulunan suç şebekesine tespitlerin ardından operasyon düzenlendi. 100 milyon liranın üzerinde yasa dışı faiz ve tahsilatı belirlenen şebekenin 39 üyesinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ordu ve İzmir’de operasyon yapıldı. İlk baskınlarda 20’ye yakın üyesi gözaltına alınan şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışma devam ediyor. 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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