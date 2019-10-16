Teff çayına geçit yok

Sağlık Bakanlığı, zayıflattığı iddiasıyla internet üzerinden satışı yapılan Teff çayına karşı mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren bakanlık, sağlık beyanına aykırı hareket eden 235 internet sitesi ve sosyal medya hesabı için erişim engeli istedi.

Temmuzda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon sonrası, piyasaya sürülmek üzere 7 TIR dolusu Teff çayı ele geçirilmiş, ürünler imha edilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Sağlık Bakanlığı da ocakta, teff çayının üreticisi olan firmaya, üretmiş olduğu Teff, mumiyo macun, Us Hot ve Atom karışımı adlı ürünler nedeniyle 200 bin TL idari para cezası kesmişti. Firma hakkında ayrıca bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan bakanlık bir yandan halk sağlığını tehdit eden ürünlere kaşı mücadelesini sürdürürken bir yandan da teff çayının tanıtımında yer alan ünlülere, vatandaşı yanıltıcı reklamlarda yer almamaları için mektup yolluyor. Bakanlık bu kapsamda 2017’de 50, 2018 yılında 20 ünlü isme mektup yollayarak halk sağlığının korunması amacıyla tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarda yer almamalarını istedi.

İlaç tehlikesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde içeriğinde cinsel gücü artırıcı, zayıflatıcı ilaç etken maddeleri olan zararlı gıda maddelerini açıkladı. “Performans artırıcı enerji yüklü” diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, sibutramin, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildi. Çikolatadaki ilaç tehlikesini değerlendiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, satılan çikolatalarda, kahvelerde ve gıda takviyelerinde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan “sildenafil”, ölümcül tehlikeleri olduğu için kullanımı yasak olan “sibutramin” gibi ilaç etken maddelerinin tespit edilmesinden kaynaklı durumun ciddiyetine dikkat çekti. Saydan, “Halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum neden engellenemiyor?” dedi.

Eczanede satılmalı

Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünlerin internet ortamında kontrolsüzce satıldığına değinen Saydan, “İlacın yeri eczaneler, yetkili kurumu da Sağlık Bakanlığı’dır. Sildenafil ve sibutramin gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, “bitkisel ürün” adı altında toplanan gıda takviyelerinin kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını bozan, hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerekir” diye konuştu.