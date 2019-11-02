Tehdit edilen SeÃ§il Ã¶ÄŸretmen iÃ§in TÃ¼rkiye seferber oldu

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02.11.2019 - 18:41 | | DHA

Tehdit edilen Seçil öÄŸretmen için Türkiye seferber oldu

ÅžÄ±rnak'Ä±n Ä°dil ilÃ§esinde, ana sÄ±nÄ±fÄ± Ã¶ÄŸretmeni SeÃ§il YÄ±ldÄ±z'Ä±n, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nda Ã¶ÄŸrencileriyle birlikte TÃ¼rk bayraÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri, sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±ncaÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sempatizanlarÄ± tarafÄ±ndan tehdit edildi. Ã‡ok sayÄ±da kullanÄ±cÄ± SeÃ§il Ã¶ÄŸretmene destek mesajlarÄ±nÄ± iletti.Â

Tehdit edilen Seçil öÄŸretmen için Türkiye seferber oldu

Ä°dil ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã–ÄŸÃ¼ndÃ¼k kÃ¶yÃ¼ndeki okulda ana sÄ±nÄ±fÄ± Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapanÂ SeÃ§il YÄ±ldÄ±z'Ä±n, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nda Ã¶ÄŸrencileriyle birlikte TÃ¼rk bayraÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriÂ sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde seslendirilen 'HoÅŸ geliÅŸler ola Mustafa Kemal PaÅŸa' ÅŸarkÄ±sÄ± sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ±yla Ã¶ÄŸretmen SeÃ§il YÄ±ldÄ±z, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sempatizanlarÄ±nca hedef gÃ¶sterildi. SeÃ§il Ã¶ÄŸretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sempatizanlarÄ±na tepki gÃ¶stererek, destek mesajlarÄ±nÄ± iletti.

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