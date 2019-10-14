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14.10.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Tehditlere HİSAR’lı yanıt

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör varlığını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın son bulmasını isteyen Fransa, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve Almanya, Türkiye’ye silah satmama kararı aldı.

Tehditlere HİSAR’lı yanıt

Savunma sanayii ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 70’e taşıyan Türkiye ise Fırat’ın doğusunda kullandığı yerli silah sistemleri ile adeta ambargo kararlarına sahadan cevap veriyor. İtalya, Türkiye’de konuşlu SAMP/T bataryasını 15 Kasım itibarıyla çekeceklerini açıklarken, İspanya da Barış Pınarı Harekâtı’nın devam etmesi durumunda Adana’da konuşlu Patriot’ı geri çekme tehdidinde bulundu. Bu gelişmeler yaşanırken, dün Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan cevap niteliğinde önemli bir haber geldi. Türkiye’nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı, uzak menzilde başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR-A’da seri üretime geçileceğinin müjdesini verdi.

Tehditlere HİSAR’lı yanıt

Erdoğan’dan Hisar müjdesi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye’nin yerli savunma sanayiinde yaptığı atılımlara dikkat çekti.

Hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere  başlatılan Hisar Projeleriyle önceki gün itibarıyla önemli bir aşamanın daha geride  bırakıldığını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:

“Hisar’ı, Savunma Bakanlığı yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirdik. Dün (Önceki gün) yapılan nihai tesislerde Hisar-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi  yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. Bu önemli ve kritik bir başarıdır. Hisar’ı  bizim mühendislerimiz, bizim kaynaklarımız, bizim çalışanlarımız, bizim kurumlarımız velhasıl bizim milletimiz yaptı. Hisar Projesi askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız  hava araçlarına karşı etkili bir savunma sistemidir. Dün yapılan başarılı testin ardından Hisar’ın seri üretimine başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu alçak  irtifa hava savunma füze sistemini inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya  başlayacaktır. Bu başarı uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER  bakımından da büyük bir müjdedir. Bir başka ifadeyle sıra artık patriot ve S-400  benzeri sistemlere geldi. Onların patriotu varsa bizim de SİPER’imiz olacak.”

TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldıBolu’da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR’ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR’ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
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