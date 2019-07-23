Tehlikeli Soygun filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Tehlikeli Soygun filminin konusu: İki Amerikalı göçmen Jack ve Sam, Güneydoğu Asya’da ihtiyaçlarından dolayı banka soymaya karar verirler. Farkında olmadan bir mafya babasının parasını da çalarlar ve çetenin intikam almak için en büyük hedefleri olurlar.

OYUNCULAR KİMLER?

Steven Seagal



John Edward Lee



Byron Gibson