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08.08.2019 - 12:26

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Tehlikeli Yürüyüş filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis yer alıyor. Biyografi, Dram ve Macera türünde çekilen Tehlikeli Yürüyüş filmi Türkiye'de 4 hafta boyunca vizyonda kalırken 55.944 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 896.826,00 TL hasılat elde etti. Peki Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis'in yer aldığı filmin başrollerinde Joseph Gordon Levitt, Ben Kinsley, Charlotte Le Bon, Clement Sibony, James Badge Dale, Ben Schwartz, Steve Valantine Sergio Di Zio yer alıyor.

 TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ KONUSU

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği yapımın senaryosu Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı. Filmin başrolünde Joseph Gordon-Levitt yer alırken kadroda kendisine Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale ve Ben Schwartz eşlik ediyor.

 

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