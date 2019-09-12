Tek kelimeyle dehşet! Annesinin kanıyla yazdı: Bu mahallenin onuru var

Olay yerinde delil olarak sadece üzerine kan ile "Bu mahallenin onuru var" yazılan elbise dolabını incelemeye alan polis kadının katilinin üniversite öğrencisi öz oğlu olduğunu tespit etti. Denizli'de okuyan zanlı en son 1 ay önce Bursa'ya geldiğini söyledi. Olay günü aldığı otobüs biletleri gösterilince suçunu itiraf etti. Katil zanlısı evlat üniversiteden mezun olamadığı için annesinin yaptığı baskıya dayanamadığını bu yüzden cinayeti işlediğini ifade etti. Dolabın üzerindeki kanlı yazıyı ise hedef şaşırtmak için yazdığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Tülin Beygirci, mesai saati içerisinde gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. İhbar üzerine tek yaşayan kadının evine giden polis ekipleri kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde Tülin Beygirci'yi evin hol kısmında kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede talihsiz kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Polislerinin incelemesinin ardından Beygirci'nin cesedi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Annesinin kanı ile dolaba yazdı

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip olay yerindeki ev iş yerlerinden bulunan güvenlik kamera kayıtları ile Tülin Beygirci'nin son 3 aydaki telefon görüşmelerini incelemeye aldı. Polis kamera kayıtlarından olay sabahı Tülin Beygirci'nin işte olduğu sırada eve öz oğlu Berke Karasu'nun girdiğini olayı işledikten 2 saat sonrada evi terk ettiğini belirledi. Bunun üzerine Berke Karasu üzerine yoğunlaşan Cinayet Büro dedektifleri Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Karasu'yu arayarak annesinin vefat ettiğini adli tıp işlemleri imzasının gerektiğini söyleyerek Bursa'ya davet etti. Adli Tıbba gelen burada kendisini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.

İlk ifadesinde en son 10 gün önce Gemlik'e geldiğini belirten Karasu'nun polis ekiplerinin kendisine olay günü aldığı otobüs biletini ve güvenlik kamerası görüntülerini gösterince suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Son sınıf öğrencisi olan Karasu'nun mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, kendisini baskı altında hissettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Berke Karasu'nun hedef şaşırtıp olayı namus cinayeti şeklinde göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığı bildirildi. Sağ elinde kesi izleri tespit edilen Karasu emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

Son yolculuğuna mesai arkadaşları uğurladı

Öz oğlu tarafından öldürülen Tülin Beygirci, Küçük Kumla Mahallesi Sahil Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Talihsiz kadının cenazesine iş yerinden arkadaşları ailesi ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Tülin Beygirci, Küçük Kumla köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.