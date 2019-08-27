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27.08.2019 - 21:33| İHA

Tek parmağıyla 200 ton çekti

Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.

Tek parmağıyla 200 ton çekti

29 yaşındaki Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'daki sahilde parmağına bir iple bağladığı 200 tonluk 'Tamara II' isimli tekneyi 5 metre boyunca çekmeyi başardı.

Tek parmağıyla 200 ton çekti


Rostomişvili’nin rekor denemesi sırasında etrafa toplanan vatandaşlar ve turistler sporcunun 200 tonluk tekneyi çekmesini şaşkınlıkla ve heyecanla izledi. Rostomaşvili'nin rekor denemesinin Gürcistan Rekorlar Federasyonu tarafından kayıtlara alındığı belirtilerek, sonuçların Guinness Dünya Rekorları Bürosu'na sunulacağı duyuruldu.

Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çektiGürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.
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