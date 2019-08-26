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26.08.2019 - 18:49| DHA

Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar! Gaziantep'te dev operasyon

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda, kaçak 5 milyon 235 bin 295 adet yabancı markalarda cinsel uyarıcı ilaç ile 172 bin 95 adet yerli ilaç ele geçirildi.

Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar! Gaziantep'te dev operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak 5 milyon 235 bin 295 adet yabancı markalarda cinsel uyarıcı ilaç ile 172 bin 95 adet yerli ilaç ele geçirildi.

Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar Gaziantepte dev operasyon

Olayla ilgili gözaltına alınan A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.M, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Açıklamada, ele geçirilen ilaçların son yıllarda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen "en yüksek miktar" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

 

Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.
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