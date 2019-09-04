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04.09.2019 - 04:46| DHA

Tek suçu oradan geçmekti... Hayatını kaybetti

Sinop'ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen Gülşah Karaduman (32) hayatını kaybetti. Silahlı kavgaya karışan 1'i çocuk, 6 kişi de yaralandı.

Tek suçu oradan geçmekti... Hayatını kaybetti

Olay, saat 00.30 sıralarında Aşıklar Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Ç. (33) önceden arasında husumet bulunan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Ç. ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra yoldan geçen Gülşah Karaduman, F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra, Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

Tek suçu oradan geçmekti... Hayatını kaybetti

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Gülşah Karaduman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, yeniden olay yaşanmaması için hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tek suçu oradan geçmekti... Hayatını kaybetti

İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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