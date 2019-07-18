Tek Yürek 21. yeni bölümde neler olacak?

Yiğit Kanada’ya gittikten sonra, koca bir yıl geçmiştir. Uçurum Altılısının ahengi bozulmuş, hayat yükü omuzlarına çökmüştür.

Artık Yaren’le evli olan ve Sait’in yanında çalışan Mazlum daha kavgacı, mutsuz biri olmuştur. Aslı’nın babasının şirketinde çalışan Yusuf kendini ispat etmeye çalışsa da, dinleyen olmaz. Oğuzhan genişleyen ailesi için artık gece gündüz çalışmak zorundadır. Her geçen gün kendini Melda’ya iyice kaptıran Akif ise ona kalbini açamamanın derdindedir. Halit ve İlknur ise düğün arifesindedir, haberi alan Sait yıkılır, bu nikahı engellemek için son bir hamlesi olacaktır.

Tosbağa ve düğün için İstanbul’a gelen Yiğit, herkese sürpriz yapmış ama arkadaşlarını darmadağın bulmuştur. Kendi de aslında Kanada’da yapayalnızdır. Deniz’le birbirlerini gördükleri anda, aslında hiçbir şeyin değişmediğini anlasalar da, bunu itiraf etmek kolay değildir.

Ekibin düştüğü çıkmazdan kurtulması, Avrupa şampiyonası yoluna uzanan bir maça bağlıdır sadece. Ancak bunu başaracaklarına inançları yoktur. Halit bir kez daha duruma el koyar, takım tek yürek olmak zorundadır. Yiğit ise yine çok önemli bir kararın eşiğinde bulur kendini. Ya kalacak ya gidecektir.