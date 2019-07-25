Tek Yürek final bölümü fragmanı! Finalde neler olacak?

Perşembe akşamları yayınlanan Tek Yürek bu akşam ekrana veda edecek. Tek Yürek final bölümüyle bu akşam 20:00'de TRT 1'de...

TEK YÜREK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ekip Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanmıştır, kupayı almak, bir rüyayı gerçekleştirmek hepsinin hayalidir. Ancak her birinin ayrı derdi vardır.

İlk bebeklerini kaybetmenin acısı ile evlilikleri sarsılan Mazlum, Yaren’in kendisini aldattığından şüphelenir, dünyası başına yıkılır. Şenay, geçirdiği ameliyat nedeniyle Oğuzhan’ın sağlığı için endişelenirken asıl tehlike kendisini ve bebeğini beklemektedir. Melda’dan umduğu cevabı alamayan Akif bir de çok değer verdiği arabasını satmak zorunda kalır. Yusuf ve Aslı’nın aşkları büyük bir sınavdan geçer, sonunda hayatın onlara dayattıklarına teslim olurlar.

Sait ise Umut’a artık iyi bir baba olmaya çalışırken, girdiği hatalı işlerin bedelini oğlu öder. Deniz, Yiğit’e Kanada yolunu açmanın pişmanlığı içindeyken, Yiğit zor bir karar alır.

Ancak tüm zorluklara rağmen hayatın onlara sunduğu bu fırsatı iyi değerlendirmek zorundadırlar. Avrupa Şampiyonu olmak, gelecekleri için umut demektir.

“Tek Yürek” olarak tüm engelleri birlikte aşan Halit Hoca’nın öğrencilerinin bu defa hedefi çok daha büyüktür…