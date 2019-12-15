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15.12.2019 - 17:19 | | İHA

Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 26 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi Arzulu Mahallesi’nde jandarma ekipleri yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 26 kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Yaya olarak dolaşırken yakalanan göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakoluna götürüldü. 17’si Pakistan ve 9’u Bangladeş uyruklu göçmenlerin yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları tespit edildi. Mülteciler, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akü hırsızları yakalandıMardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile iş makinelerinden akü hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi, özel ekibin güvenlik kameraları üzerinde 4 bin saat süren incelemesiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
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