Tekirdağ'da 50 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ - Malkara karayolu üzerinde, plakaları önceden belirlenen 2 midibüsü, durdurdu. 2 araçta 30'u Pakistan, 20'si Bangladeş uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını genişleten jandarma, insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheliyi, ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Suriye uyruklu S.V. ve Pakistan uyruklu G.E. ile M.Ö., H.A., S.Ö. ve N.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler A.S., A.T., S.Ç. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.