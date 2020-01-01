Ä°l Jandarma KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadeleÂ ve ÅžarkÃ¶y Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bir ÅŸarap fabrikasÄ±ndaÂ mÃ¼kerrer ve sahte bandrol kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§ak Ã¼retilen ÅŸaraplarÄ±n bandrolsÃ¼z satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ekipler, sÃ¶z konusu fabrikada yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde yaklaÅŸÄ±k 355 ton kaÃ§ak ÅŸarap veÂ mÃ¼kerrer 82 bin 300 kapÃ¼ÅŸon ele geÃ§irdi.

ÅžarkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla fabrika mÃ¼hÃ¼rlendi, kaÃ§ak iÃ§kilere el konuldu.

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