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01.01.2020 - 15:59 | | AA

TekirdaÄŸ'da bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi

TekirdaÄŸ'Ä±n ÅžarkÃ¶y ilÃ§esinde bir fabrikada 355 ton kaÃ§ak iÃ§ki ele geÃ§irildi.Â

TekirdaÄŸ'da bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi

Ä°l Jandarma KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadeleÂ ve ÅžarkÃ¶y Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bir ÅŸarap fabrikasÄ±ndaÂ mÃ¼kerrer ve sahte bandrol kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§ak Ã¼retilen ÅŸaraplarÄ±n bandrolsÃ¼z satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ekipler, sÃ¶z konusu fabrikada yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde yaklaÅŸÄ±k 355 ton kaÃ§ak ÅŸarap veÂ mÃ¼kerrer 82 bin 300 kapÃ¼ÅŸon ele geÃ§irdi.

ÅžarkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla fabrika mÃ¼hÃ¼rlendi, kaÃ§ak iÃ§kilere el konuldu.

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TekirdaÄŸda bir fabrikada 355 ton kaÃ§ak iÃ§ki ele geÃ§irildi

TekirdaÄŸda bir fabrikada 355 ton kaÃ§ak iÃ§ki ele geÃ§irildi

TekirdaÄŸda bir fabrikada 355 ton kaÃ§ak iÃ§ki ele geÃ§irildi

YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± iÄŸrenç taciz kamerada!Kocaeliâ€™nin Derince ilçesinde, marketten çÄ±kan E.Ä°. (39) adlÄ± kadÄ±nÄ± takip edip, evinin kapÄ±sÄ±nda elle taciz eden S.E., kaçtÄ±. Polis, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±ndan yola çÄ±karak S.E.'yi yakaladÄ±.
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