05.08.2019 - 19:24| DHA
Tekirdağ'da dev operasyon! 4 milyon 840 bin TL vergi kaçakçılığı önlendi
Tekirdağ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen içkiler ele geçirildi. Operasyonla 4 milyon 840 bin liralık vergi kaçağının önüne geçildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'nca 'Müşterek Türkiye Kaçak Alkol Uygulaması' kapsamında, 119 kişilik personelle büfe, depo ve imalathanelere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; kaçak olarak üretilen ve temin edilen, piyasaya sürülmeye hazır içkiler bulundu. Operasyonda 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon, 80 litre rakı, 108 litre viski, 2 litre votka ile 1 litre etil alkol ele geçildi. Operasyon kapsamında C.K., Ü.M.B. ve C.G. gözaltına alınarak, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Jandarmanın düzenlediği kaçak içki operasyonuyla 4 milyon 840 bin 832 lira vergi kaçağının da önlendiği belirtildi.
Satarken yakalandılarDenizli'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede, tozun kaliforniyum olmadığı belirlendi.