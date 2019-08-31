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31.08.2019 - 07:02| AA

Tekirdağ'da orman yangını! 150 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Tekirdağ'da orman yangını! 150 dönüm alan zarar gördü

 

Bağpınarı ve Bayramtepe mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Malkara ve Şarköy orman işletme şefliklerine ait çok sayıda ekip müdahale etti.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Tekirdağda orman yangını 150 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağda orman yangını 150 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağda orman yangını 150 dönüm alan zarar gördü

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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