Tekirdağ’dan sonra Bursa'da şaşırtan görüntü!

Türkiye’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin ise en büyük gölü olan İznik Gölü’nde su 25 metre çekildi. Daha önceki yıllarda da çekilmenin meydana geldiği gölde bu kadar çekilmenin ilk kez yaşandığını ifade eden Çakırca Mahalle Muhtarı Zeki Bayrak, “Bu yıl gölümüzde aşırı bir çekilme var. Geçen yılın kurak geçmesi, bu senenin de kurak geçmesi bu çekilmeyi etkiliyor. Geçen yıl kar yağışı olmadı. Gölün kaynakları çiftçiler tarafından kullanılıyor. Tarlaları sulamak için aşırı bir su çekiliyor. Güneşin buharlaştırmasıyla çekilme artıyor. Her geçen yıl biraz daha suyumuz çekiliyor” dedi.

Bu durumun İznik Gölü çevresinde yaşayanları ve tarımla uğraşanları tedirgin ettiğine dikkat çeken Bayrak, “25-30 metre çekildi. Daha da çekilmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü kuraklık devam ediyor. Gölün kenarında bataklıklar oluştu. Sivri sinekler ürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilaçlama yapılıyor. Çekilme ile birlikte oluşan bataklıklara daha önce gelmeyen kanatlı hayvanlar geliyor. Ördek çeşitleri, flamingo, pelikan gibi türleri görüyoruz. Doğa fotoğrafçıları da buraya gelip onları fotoğraflıyor” diye konuştu.