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03.09.2019 - 10:31| DHA

Tekne turunda gelen ölüm

Muğla'nın Datça ilçesinde, günübirlik gezi teknesi ile katıldığı turda kalp krizi geçiren Sevda Funda Sencer (51), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tekne turunda gelen ölüm

İzmir'den arkadaşları ile birlikte Datça'ya tatile gelen Sevda Funda Sencer, dün 'Gözde' isimli gezi teknesi ile tura katıldı. Sencer, gün boyu Datça Yarımadası'nın Akdeniz'deki koylarını dolaşıp, eğlendi. Datça Limanı'na dönüş yolunda, tekne saat 17.30 sıralarında Akvaryum Koyu'nda son molasını verdi. Sencer, burada serinlemek için bir kez daha denize girdi.

Suda yüzerken rahatsızlanan Sencer, tekneye çıkıp arkadaşlarına kendini iyi hissetmediğini söyledi. Tansiyonun çıkmış olabileceğinden şüphelenen Sencer, dinlenmek istedi ancak fenalaştı. Tekne kaptanı yardım çağrısı yaptı. Sahil güvenlik botu ile gezi teknesine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sencer'e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sahil güvenlik botu ile Datça Limanı'na götürülen Sencer, burada bekletilen ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sencer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdilerŞırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.
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