Tekne turunda gelen ölüm

İzmir'den arkadaşları ile birlikte Datça'ya tatile gelen Sevda Funda Sencer, dün 'Gözde' isimli gezi teknesi ile tura katıldı. Sencer, gün boyu Datça Yarımadası'nın Akdeniz'deki koylarını dolaşıp, eğlendi. Datça Limanı'na dönüş yolunda, tekne saat 17.30 sıralarında Akvaryum Koyu'nda son molasını verdi. Sencer, burada serinlemek için bir kez daha denize girdi.

Suda yüzerken rahatsızlanan Sencer, tekneye çıkıp arkadaşlarına kendini iyi hissetmediğini söyledi. Tansiyonun çıkmış olabileceğinden şüphelenen Sencer, dinlenmek istedi ancak fenalaştı. Tekne kaptanı yardım çağrısı yaptı. Sahil güvenlik botu ile gezi teknesine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sencer'e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sahil güvenlik botu ile Datça Limanı'na götürülen Sencer, burada bekletilen ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sencer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.