Teknede uyuşturucu satanlara baskın

Polis, Emrah K.’ya ait teknenin Emrah K.’nın akrabası Mehmet Emin K. vasıtasıyla uyuşturucu zulası olarak kullanıldığını ve teknede uyuşturucu satıldığını belirledi. Mehmet Emin K.’nın uyuşturucunun piyasaya dağıtımını oğulları Serkan K. ve Selçuk K. ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Ardından “Torbacı Emin” lakaplı Mehmet Emin K.’nın oğullarının adresine baskın düzenlendi.



Serkan K. tutuklanırken, baba ve Selçuk K. ile teknenin sahibi Emrah K. da yakalandı. Baskın yapılan ev ve teknede 542 gram ecstasy, 1 kilo 154 gram kubar, 220 gram toz esrar, 156 gram farklı türde uyuşturucu, 1 muşta, 1 kelepçe, 2 hassas terazi ele geçirildi.