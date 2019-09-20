Teknofest devam ediyor mu? Teknofest nerede 2019?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul ediliyor.

TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK?

17 eylül 2019 Tarihinde başlayan Teknofest etkinliği, 22 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

TEKNOFEST NEREDE 2019?

Teknofest etkinliği, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.